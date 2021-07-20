У Білорусі чоловіка затримали за те, що слухав пісню Цоя

Правоохоронці заарештували його просто на поминках матері

У Мінську арештували чоловіка, який слухав пісню Цоя і викрикував патріотичні гасла.

58-річний Сергій із Мінська провів під арештом 15 діб за нібито порушення порядку під час проведення масових заходів. Ситуація сталася ще в червні, однак зараз про неї стало відомо від правозахисників. Про це повідомляє Правозахисний центр «Весна».

Затримали таксиста Сергія під час поминок за його матір'ю. Йому зателефонував син і сказав, що хтось подряпав його машину, тому йому потрібно спуститися у двір. Там його чекали співробітники Ленінського відділення внутрішніх справ, які відвезли чоловіка в відділення.

За словами затриманого, в кабінеті у співробітників міліції лежав уже готовий протокол, але з ним його тоді не ознайомили.

«Вони мені лише сказали, що їм надійшла скарга від «небайдужого громадянина» про те, що нібито я 1 травня їхав в машині з включеною піснею Віктора Цоя «Перемен» і вигукував «Живе Беларусь», – розповів він.

Свідок плутався на суді у показах і змінював їх після перерви. До того ж важливо відзначити, що «свідок» – це поліцейський у цивільному.

Зрештою Сергія відпустили, а справу відправили на доопрацювання. Причина – неправильно вказаний поліцейськими номер машини Сергія. Втім, вилучені при арешті речі йому не повернули.

Минулого літа, коли протести у Білорусі тільки починалися, кожен протестний виступ супроводжувався піснею Віктора Цоя «Перемен!». Ця пісня стала певним символом революції і яскравим посилом бажань протестувальників.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про зміну законів щодо захисту суверенітету та конституційного ладу», яким дозволено запроваджувати режим надзвичайного стану і залучати збройні сили у разі масових заворушень.

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