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    У Білорусі чоловіка затримали за те, що слухав пісню Цоя

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    Свідком у справі був переодягнений правоохоронець - У Білорусі чоловіка затримали за те, що слухав пісню Цоя
    Свідком у справі був переодягнений правоохоронець

    Правоохоронці заарештували його просто на поминках матері

    У Мінську арештували чоловіка, який слухав пісню Цоя і викрикував патріотичні гасла.

    58-річний Сергій із Мінська провів під арештом 15 діб за нібито порушення порядку під час проведення масових заходів. Ситуація сталася ще в червні, однак зараз про неї стало відомо від правозахисників. Про це повідомляє Правозахисний центр «Весна».

    Затримали таксиста Сергія під час поминок за його матір'ю. Йому зателефонував син і сказав, що хтось подряпав його машину, тому йому потрібно спуститися у двір. Там його чекали співробітники Ленінського відділення внутрішніх справ, які відвезли чоловіка в відділення.

    За словами затриманого, в кабінеті у співробітників міліції лежав уже готовий протокол, але з ним його тоді не ознайомили.

    «Вони мені лише сказали, що їм надійшла скарга від «небайдужого громадянина» про те, що нібито я 1 травня їхав в машині з включеною піснею Віктора Цоя «Перемен» і вигукував «Живе Беларусь», – розповів він.

    Свідок плутався на суді у показах і змінював їх після перерви. До того ж важливо відзначити, що «свідок» – це поліцейський у цивільному.

    Зрештою Сергія відпустили, а справу відправили на доопрацювання. Причина – неправильно вказаний поліцейськими номер машини Сергія. Втім, вилучені при арешті речі йому не повернули.

    Минулого літа, коли протести у Білорусі тільки починалися, кожен протестний виступ супроводжувався піснею Віктора Цоя «Перемен!». Ця пісня стала певним символом революції і яскравим посилом бажань протестувальників.

    Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про зміну законів щодо захисту суверенітету та конституційного ладу», яким дозволено запроваджувати режим надзвичайного стану і залучати збройні сили у разі масових заворушень.

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    Теги: машини протест Беларусь весна
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    У Білорусі чоловіка затримали за те, що слухав пісню Цоя