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    Протести у Білорусі: протягом доби затримано 85 осіб

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    Деяких із затриманих учасників протестів вже відпустили додому - Протести у Білорусі: протягом доби затримано 85 осіб
    Деяких із затриманих учасників протестів вже відпустили додому
    Фото: Tut.by

    Переважно демонстрантів хапали у Мінську та в Гродненській області

    Стала відома кількість затриманих в ході сьогоднішніх протестів білоруської опозиції. За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру «Весна» в столиці держави затримано близько 80 осіб.

    Всього у списку правозахисників 85 осіб. Більшість із них затримали в Мінську, двох – у Гродні, одного – в Новогрудці (Гродненська область). Деяких вже відпустили.

    Водночас волонтери, які збирають інформацію про затриманих на акціях протесту і судах над ними, повідомляють у своєму телеграм-каналі про 100 затриманих у неділю в Мінську.

    У ГУВС Мінміськвиконкому агентству «Інтерфакс» повідомили, що мінська міліція надасть офіційний коментар пізніше.

    Раніше стало відомо, що серед затриманих сьогодні у Мінську – швейцарська журналістка Люция Чиркі, яка має акредитацію для праці в Білорусі.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест весна
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