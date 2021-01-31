Протести у Білорусі: протягом доби затримано 85 осіб

Переважно демонстрантів хапали у Мінську та в Гродненській області

Стала відома кількість затриманих в ході сьогоднішніх протестів білоруської опозиції. За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру «Весна» в столиці держави затримано близько 80 осіб.

Всього у списку правозахисників 85 осіб. Більшість із них затримали в Мінську, двох – у Гродні, одного – в Новогрудці (Гродненська область). Деяких вже відпустили.

Водночас волонтери, які збирають інформацію про затриманих на акціях протесту і судах над ними, повідомляють у своєму телеграм-каналі про 100 затриманих у неділю в Мінську.

У ГУВС Мінміськвиконкому агентству «Інтерфакс» повідомили, що мінська міліція надасть офіційний коментар пізніше.

Раніше стало відомо, що серед затриманих сьогодні у Мінську – швейцарська журналістка Люция Чиркі, яка має акредитацію для праці в Білорусі.