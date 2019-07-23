У Білорусі «Партія Шарія» обійшла «Голос» на виборах в Раду



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21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України

На третьому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї у Білорусі віддали 10,84% голосів

В Білорусі на виборах до Верховної Ради 39,97% виборців проголосували за партію «Слуга народу», 17,20% - за «Європейську солідарність».

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК після опрацювання 100% протоколів на закордонних округах.

На третьому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї віддали 10,84% голосів.

«Голос» та «Опозиційну платформу – За життя» підтримали 8,94% виборців.

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

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