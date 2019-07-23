У Білорусі «Партія Шарія» обійшла «Голос» на виборах в Раду
На третьому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї у Білорусі віддали 10,84% голосів
В Білорусі на виборах до Верховної Ради 39,97% виборців проголосували за партію «Слуга народу», 17,20% - за «Європейську солідарність».
Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК після опрацювання 100% протоколів на закордонних округах.
На третьому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї віддали 10,84% голосів.
«Голос» та «Опозиційну платформу – За життя» підтримали 8,94% виборців.
Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.
ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%