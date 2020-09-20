Чоловік підпалив будинок ексдружини, у якому перебувала дитина
Засудженому призначено покарання у виді семи років позбавлення волі
Працівниками Старокостянтинівської місцевої прокуратури у суді доведено вину 55-річного мешканця с. Левківка Старокостянтинівського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).
Про це йдеться на сайті Хмельницької обласної прокуратури.
За результатами досудового розслідування, проведеного під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчим відділом Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в області, встановлено, що чоловік прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки із засобом для розпалювання вогню та сірниками аби помститись.
Через вікно він добрався до штор, облив їх займистою рідиною та підпалив. Пожежею знищено житловий будинок, майно, що було в ньому, а також сусіднє господарське приміщення, потерпілим завдано майнову шкоду у розмірі понад 600 тис. грн.
Не зупинило зловмисника і те, що в будинку в той час перебула дочка та внучка господарки.
Вироком Старокостянтинівського районного суду засудженому призначено покарання у виді семи років позбавлення волі.
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Як повідомлялося, 16 вересня, у Чорноморську на Парковій вулиці рятувальники вночі загасили загоряння на території скейт-парку. Горіли дерев’яний майданчик і рампа для катання на скейтах, самокатах і велосипедах. Вогонь на площі 50 кв м вдалося ліквідувати в районі 2 години ночі. Під час пожежі ніхто не постраждав.