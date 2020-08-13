У Франції поліцейський підпалив чоловіка електрошокером



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У Франції поліцейський підпалив чоловіка електрошокером

Чоловік у важкому стані перебуває зараз під наглядом лікарів

У Франції чоловік потрапив до лікарні із серйозними опіками після того, як його буквально підпалив під час затримання поліцейський з електрошокером.

Про це повідомляє телеканал France 3.

Інцидент стався під час візиту пристава, який планував конфіскувати автомобіль у місцевого жителя за рішенням суду. Пам'ятаючи про те, що раніше ця людина погрожувала спалити машину, пристав вирушив до нього в супроводі поліцейських. Чоловік дійсно зустрів їх з каністрою в руках, проте він облився бензином сам і почав чиркати запальничкою, погрожуючи підпалити себе.

«Схоже, що саме дії співробітника поліції, який намагався перешкодити фатальному жесту, привели до драматичного результату. Використання електрошокового пістолета в насиченій вуглеводневими випаровуваннями атмосфері могли спровокувати спалах», - наводить телеканал заяву прокуратури Кана за підсумками розслідування, що тривало кілька днів.

На даному етапі прокуратура поки не змогла встановити, чи були кримінально карані діяння, проте адміністративне розслідування триває.

«Чекаючи його підсумків, я вирішила звернутися в IGPN», - заявила прокурор Кана Амелі Кладьєр, додавши, що поки розглядається версія щодо ненавмисного спричинення шкоди здоров'ю.

Чоловіка госпіталізували в одну з паризьких лікарень у важкому стані і зараз він перебуває під наглядом лікарів.