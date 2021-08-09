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    У Білорусі зі шкільної програми забрали опозиціонерку Алексієвич

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    Режим Лукашенка мстить Нобелівській лауреатці? - У Білорусі зі шкільної програми забрали опозиціонерку Алексієвич
    Режим Лукашенка мстить Нобелівській лауреатці?
    Фото з відкритих джерел

    Також тепер не будуть вивчати твори Олександра Солженіцина та Володимира Набокова

    Міносвіти Білорусі виключило твори Олександра Солженіцина, Володимира Набокова і Світлани Алексієвич зі шкільної програми з літератури для 11 класу. Про це повідомляє «Медіазона. Білорусь».

    Міністерство затвердило нову навчальну програму 21 червня. Увагу на зміни звернув викладач Сергій Дубелевіч з Мінська.

    Спочатку твори Набокова і Солженіцина входили до програми Література середини 1950-х -початку 1990-х років. Їх книги пропонувалося вивчати у розділі, присвяченому дисидентській літературі. У програмі, затвердженій у 2017 році і до 2020 року, крім Набокова і Солженіцина був Віктор Некрасов, тоді як у програмі 2021 року – тільки Некрасов.

    Зокрема, попередня програма передбачала, що на вивчення оповідання Солженіцина «Один день Івана Денисовича» (про події в одному з таборів ГУЛАГу – ред.) було відведено три навчальні години, а до списку книг для додаткового читання входила розповідь Солженіцина «Матренин двір». Тепер всі твори Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ» і «Раковий корпус» увійшли до списку творів для додаткового читання.

    Відзначимо, Світлана Алексієвич – лауреатка Нобелівської премії з літератури 2015 року. Влітку 2020 року вона увійшла до Координаційної ради білоруської опозиції, проти якої влада незабаром порушила кримінальну справу.

    За даними ЗМІ, Світлана Олексійович у вересні 2020 року покинула Білорусь і зараз знаходиться у Німеччині.

    Нагадаємо, білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 14 липня не змогла вилетіти з Берліна до Вроцлава через підозри, що в її речах є бомба.

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    Теги: Білорусь ЗМІ книги література влада
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    У Білорусі зі шкільної програми забрали опозиціонерку Алексієвич