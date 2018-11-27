У більшості регіонів України очікується сніг: прогноз погоди на 27 листопада



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Прогноз погоди на 20 листопада

У деяких областях очікується ожеледиця

Синоптики попереджають, що у вівторок, 27 листопада, в більшості регіонів України очікується сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця.

У Укргідрометцентрі повідомили, що 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

На заході України сніг. Температура повітря вночі -1...-3 градусів, вдень -1...-3 градусів.

У Карпатах дощ зі снігом. Температура вночі +1...+3 градусів, вдень +2...+4 градусів.

На півночі України без опадів. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...-4 градусів.

У центрі України сніг з дощем. Температура повітря вночі -4...+1 градусів, удень -2...+1 градусів.

На сході України сніг з дощем. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +2...+6 градусів.

На півдні України дощ. Температура повітря вночі +2...+5 градуси, вдень +2...+9 градусів.

У Криму дощ. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі -2...-4 градусів, вдень -2...-4 градусів.



