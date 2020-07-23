У Болгарії вже два тижні тривають антиурядові протести



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Протести у центрі Софії

Люди вимагають відставки уряду та проведення позачергових виборів

У Болгарії люди продовжують виходити на антиурядові протести і вимагають відставки прем'єр-міністра країни Бойко Борисова та генерального прокурора. Протести відбулися у середу, 23 липня, у столиці Софії та інших містах - Варні, Бургасі і Пловдиві.

Під час протесту у Софії люди зібралися біля суду і почали кидати у будівлю кашкети. Таким символічним жестом вони вимагали відставки генпрокурора Болгарії Івана Гешева, оскільки той часто носить такі головні убори, повідомляє DW.

Протестувальники вигукували гасло «Нові вибори!». Вони пройшли через центр Софії під звуки барабанів і тримали національні прапори.

Того ж дня Борисов оголосив про плани змін в уряді своїм коаліційним партнерам. Інші деталі зустрічі наразі невідомі.

Учасники акцій протесту заявляють, що протести повинні тривати до відставки уряду. Під час своїх промов учасники протестів закликали демонстрантів до громадянської непокори, яка має тривати до того, поки не будуть виконані їхні вимоги.

Протестувальники звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.