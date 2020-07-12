Протести у Болгарії: президент закликав уряд і генпрокурора піти у відставку



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11 липня у столиці Болгарії пройшли дві акції протесту

У Болгарії тривають багатотисячні мітинги проти корупції серед державної еліти країни

Президент Болгарії Румен Радев закликав уряд і генерального прокурора піти у відставку на тлі багатотисячних протестів проти корупції серед державної еліти країни.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

З вимогою відставки уряду Бойко Борисова та генерального прокурора країни Івана Гашева президент виступив після того, як за два дні до того генпрокуратура провела в канцелярії президента обшуки.

Обшук відбувся після того, як Радев заявив, що Національна служба захисту (НСО), яка відповідає за охорону президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців, повинна припинити захищати Ахмеда Догана, почесного голову «Руху за права та свободи». За його словами, хоча НСО підпорядковується президенту, рішення щодо безпеки Догана ухвалює комісія, підпорядкована виконавчій владі, тобто Бойко Борисову.

Напередодні ввечері у столиці Болгарії пройшли дві акції протесту. Одна відбулася біля адміністрації президента, де прихильники Радева виступили проти дій прокурора та уряду, звинувачуючи їх у свавіллі та корупції. Інша акція проходила біля Ради міністрів – на підтримку правлячої партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» прем’єра Бойка Борисова.

Ще один протест розгорнувся на пляжі біля Чорного моря, де неподалік розташована резиденція лідера «Руху за права і свободи» Ахмета Догана. Їм протистояли службовці Національної служби охорони.

Кілька тисяч протестувальників пробилися 11 липня на пляж біля резиденції Догана, яка розташована за приблизно 400 кілометрів від столиці Софії. Протестувальники вимагали рівного захисту для всіх і доступу до пляжу.

До слова, у Болгарії оштрафували 24 депутатів за те, що були без масок у парламенті.