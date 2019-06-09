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    У Бостоні вагон метро зійшов з рейок: 10 постраждалих

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    У Бостоні вагон метро зійшов з рейок: 10 постраждалих

    Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю

    У Бостоні штат Массачусетс у США вагон метро зійшов з рейок, внаслідок чого 10 людей були доставлені до лікарні.

    Про це йдеться у повідомленнях пожежної служби міста та служби швидкої медичної допомоги у Twitter.

    За даними пожежників, аварія сталася на перегоні між станціями Фенуей і Кенмор.

    «Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю. 10 осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги Бостона», — йдеться в повідомленні.

    «Травми варіюються, але не становлять загрози для життя», — повідомили медики Twitter цього відомства.

    США метро Twitter
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