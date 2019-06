У Бостоні вагон метро зійшов з рейок: 10 постраждалих

Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю

У Бостоні штат Массачусетс у США вагон метро зійшов з рейок, внаслідок чого 10 людей були доставлені до лікарні.

Про це йдеться у повідомленнях пожежної служби міста та служби швидкої медичної допомоги у Twitter.

За даними пожежників, аварія сталася на перегоні між станціями Фенуей і Кенмор.

«Пожежній службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю. 10 осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги Бостона», — йдеться в повідомленні.

At approx 10:55 a call for a trolley derailed between Fenway and Kenmore. FF’s had to carry multiple people in stoke baskets from the tunnel . 10 people transported @BOSTON_EMS . A great job by multiple agencies working together. pic.twitter.com/hQnc8Co5Ix