У БПП готові підтримувати «гарні ініціативи» Зеленського



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Депутати від БПП погано знають вектор політики Зеленського

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» готова підтримувати «гарні ініціативи» Володимира Зеленського, коли він очолить країну.

Про це в ефірі Громадського заявив народний депутат від фракції БПП Максим Саврасов.

«Ми готові підтримувати всі гарні ініціативи пана Зеленського, ми готові підтримувати все, що є на виконання нашої політичної програми партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Ми проти якихось речей, які пан Зеленський можливо ще не озвучував. Тому що ми дуже погано знаємо його програму, погано знаємо вектор політики», — сказав він.

На запитання, чи готові депутати БПП, наприклад, підтримати звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора, бо Зеленський заявив, що не бачить його на посаді очільника ГПУ, Саврасов відповів: «Я не впевнений, що ми будемо цю ініціативу підтримувати, а якщо в пана Зеленського є якісь питання до генпрокурора, то нехай він їх озвучить».

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».