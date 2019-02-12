У БПП порівняли заяви Тимошенко із спічем про наколоті апельсини на Майдані



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Людмила Янукович під час Майдану, 2004 рік

Заяви Тимошенко не подобаються у БПП

Заяви Юлії Тимошенко про те, що представники Блоку Петра Порошенка нібито організували підкуп виборців від імені «Батьківщини», є абсурдними за визначенням. Про це стверджують у прес-службі БПП.

«Вони нагадують інший її нещодавній виступ, під час якого Тимошенко заявила, що Уляну Супрун прислали в Україну для того, щоб ставити досліди над українцями.

Стилістика Тимошенко все більше стає схожою на знаменитий спіч Людмили Янукович про американські валянки і наколоті апельсини на Майдані», - йдеться у повідомленні політсили.

Нагадаємо, 10 лютого поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців.

«Всього з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 38 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборами. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи», - йдеться у повідомленні.