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    У Британії стався витік хімікатів: постраждали 57 людей

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    У Британії стався витік хімікатів: постраждали 57 людей

    Усі постраждали мають труднощі з диханням та перебувають у лікарні

    У британському графстві Кент у місті Мейдсон стався витік хімікатів, внаслідок чого постраждали 57 людей.

    Про це повідомляє KentOnline.

    Усі постраждали мають труднощі з диханням та перебувають у лікарні. Відвідувачів до них не пускають. Жоден із постраждалих не перебуває у важкому стані.

    На місці події працювали понад 40 пожежників, а також спеціальний хімічний підрозділ.

    Наразі невідомо, якої речовини стався витік.

    Витік стався на вулиці, де розташовуються постачальники фруктів та ягід Charltons Farm та Soloberry. Компанії відмовилися від коментарів щодо інциденту.

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