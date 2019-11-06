У Британії стався витік хімікатів: постраждали 57 людей



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Усі постраждали мають труднощі з диханням та перебувають у лікарні

У британському графстві Кент у місті Мейдсон стався витік хімікатів, внаслідок чого постраждали 57 людей.

Про це повідомляє KentOnline.

Усі постраждали мають труднощі з диханням та перебувають у лікарні. Відвідувачів до них не пускають. Жоден із постраждалих не перебуває у важкому стані.

На місці події працювали понад 40 пожежників, а також спеціальний хімічний підрозділ.

Наразі невідомо, якої речовини стався витік.

Витік стався на вулиці, де розташовуються постачальники фруктів та ягід Charltons Farm та Soloberry. Компанії відмовилися від коментарів щодо інциденту.