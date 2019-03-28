У Брунеї введуть смертну кару за подружні зради
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За крадіжку у Брунеї передбачена ампутація кінцівок
У Брунеї запровадять смертну кару за секс між людьми однієї статі, подружні зради та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням.
Такі нововведення наберуть чинності 3 квітня. Вони передбачені поправками до кримінального кодексу країни.
Про це повідомила правозахисна організація Amnesty International з посиланням на сайт генпрокурора Брунею.
Крім того, за крадіжку передбачена ампутація кінцівок.
До слова, наприкінці минулого року уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер опублікувала заяву, в якій закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.
До слова, влітку 2018 року у американському штаті Небрасці вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію.