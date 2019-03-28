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    У Брунеї введуть смертну кару за подружні зради

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    У Брунеї введуть смертну кару за подружні зради

    За крадіжку у Брунеї передбачена ампутація кінцівок

    У Брунеї запровадять смертну кару за секс між людьми однієї статі, подружні зради та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням.

    Такі нововведення наберуть чинності 3 квітня. Вони передбачені поправками до кримінального кодексу країни.

    Про це повідомила правозахисна організація Amnesty International з посиланням на сайт генпрокурора Брунею.

    Крім того, за крадіжку передбачена ампутація кінцівок.

    До слова, наприкінці минулого року уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер опублікувала заяву, в якій закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.

    До слова, влітку 2018 року у американському штаті Небрасці вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію. 

    Держава Бруней Даруссалам — держава в Південно-Східній Азії, розташована на півночі острова Борнео (Калімантан), що межує з Малайзією на суші, а на півночі омивається Південно-Китайським морем.
    Загальна чисельність населення Брунею становить приблизно 408 000 осіб (на липень 2010 року), з яких близько 150 000 проживають у столиці.
    Державний устрій — абсолютна монархія. Глава держави і уряду — султан. Він одночасно є і релігійним лідером мусульман країни. Уряд складається переважно з його близьких родичів.
    Законодавча влада належить Законодавчій Раді (Меджліс), яка складається з 29 членів (призначаються султаном).
    Релігійна Рада відповідає за релігійні аспекти життєдіяльності країни.
    Таємна Рада займається конституційними питаннями.


     

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