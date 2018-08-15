У штаті Небраска через 21 рік відновили смертну кару



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На страті були присутні троє свідків, священик, четверо журналістів та двоє членів виправних установ

У Небрасці вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію.

Про це повідомив повідомив директор Департаменту виправних служб Небраски Скотт Фракс, передає CNN.

«Страта з використанням ін’єкції, яка складається з чотирьох препаратів, відбулася о 10:24. Мур був оголошений мертвим у 10:47», — розповів Фракс.

На страті були присутні троє свідків, священик, четверо журналістів та двоє членів виправних установ. Також був присутній член сім’ї жертви.

За словами одного з журналістів, після введення ін'єкції засуджений безупину шепотів «Я тебе люблю», дивлячись на одного з присутніх.

Мур був засуджений до смертної кари у 1979 році за вбивство двох водіїв таксі.

До цього востаннє в Небрасці смертний вирок виконували у 1997. Тоді чоловіка стратили за допомогою електричного стільця.

У серпні Ватикан змінив учення та назвав смертну кару неприйнятною.

За даними ООН у 2017 році більшість смертних вироків у світі припадає на чотири країни: Китай, Іран, Саудівська Аравія та Ірак.