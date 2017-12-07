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    У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії

    Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або машинах
    Сьогодні, 7 грудня, у столиці Бельгії – Брюсселі - приблизно 45 тисяч людей вийшли на велику демонстрацію, щоб підтримати незалежність Каталонії. Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані брюссельської поліції. Акцію підтримки Каталонії організували дві каталонські асоціації за незалежність. Учасники демонстрації прибувають до
    • Сьогодні, 14:58
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    Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон на мітингу у Брюсселі
    Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон на мітингу у Брюсселі

    Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або машинах

    Сьогодні, 7 грудня, у столиці Бельгії – Брюсселі - приблизно 45 тисяч людей вийшли на велику демонстрацію, щоб підтримати незалежність Каталонії.

    Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані брюссельської поліції.

    Акцію підтримки Каталонії організували дві каталонські асоціації за незалежність.

    Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або машинах. Багато з них вийшли на демонстрації з прапорами Каталонії.

    На мітинг у Брюссель також прибув екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває у Бельгії після відсторонення центральною владою Мадрида. 

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    У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії
    У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії

    Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс прокоментував сьогоднішню демонстрацію: «Ми вже бачили мільйони каталонців та іспанців ... Можна протистояти закону, можна змінити закон, але не можна ігнорувати закон».

    Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні.

    За останніми опитуваннями лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії.

    Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

    До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

    5 грудня Верховний суд Іспанії вирішив відкликати європейський ордер на арешт Пучдемона і чотирьох екс-міністрів уряду автономії.

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