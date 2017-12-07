У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії

Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або машинах

Сьогодні, 7 грудня, у столиці Бельгії – Брюсселі - приблизно 45 тисяч людей вийшли на велику демонстрацію, щоб підтримати незалежність Каталонії. Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані брюссельської поліції. Акцію підтримки Каталонії організували дві каталонські асоціації за незалежність. Учасники демонстрації прибувають до



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Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон на мітингу у Брюсселі

Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або машинах

Сьогодні, 7 грудня, у столиці Бельгії – Брюсселі - приблизно 45 тисяч людей вийшли на велику демонстрацію, щоб підтримати незалежність Каталонії.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані брюссельської поліції.

Акцію підтримки Каталонії організували дві каталонські асоціації за незалежність.

Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або машинах. Багато з них вийшли на демонстрації з прапорами Каталонії.

На мітинг у Брюссель також прибув екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває у Бельгії після відсторонення центральною владою Мадрида.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс прокоментував сьогоднішню демонстрацію: «Ми вже бачили мільйони каталонців та іспанців ... Можна протистояти закону, можна змінити закон, але не можна ігнорувати закон».

Suena el himno europeo en la plaza donde se desarrolla el acto final de la manifestación de Bruselas pic.twitter.com/HCU0qzknZk — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 грудня 2017 р.

Los manifestantes esperan bajo la lluvia el comienzo de los discursos. Hablarán Puigdemont y Marta Rovira pic.twitter.com/OQLYKHMmAd — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 грудня 2017 р.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні.

За останніми опитуваннями лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії.

Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

5 грудня Верховний суд Іспанії вирішив відкликати європейський ордер на арешт Пучдемона і чотирьох екс-міністрів уряду автономії.