Іспанський суд відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона
- Сьогодні, 13:23
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Суддя пояснив відкликання ордера тим, що окремі зі звинувачень, зокрема, заколот і повстання проти уряду, не існують у Бельгії
Верховний суд Іспанії вирішив відкликати європейський ордер на арешт екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох екс-міністрів уряду автономії.
Про це повідомив суддя Верховного суду Пабло Льярена, передає El Pais.
Суддя пояснив відкликання ордера тим, що окремі зі звинувачень, зокрема, заколот і повстання проти уряду, не існують у Бельгії і їх не можна відокремлювати від інших звинувачень.
Раніше повідомлялося, що суд у Бельгії вирішить, чи видавати Пучдемона і інших каталонських політиків Іспанії за тиждень до виборів у регіоні.
Нагадаємо, Мадрид видав європейський ордер на арешт для Пучдемона та чотирьох його колишніх міністрів після того, як вони втекли до Брюсселя минулого місяця і проігнорували заклик з'явитися перед іспанським судом.
Політиків звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, зловживанні державними коштами.
Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні.
За останніми опитуваннями лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії.
Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.
До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.
Джерело: Європейська правда