На Запоріжжі чоловік нацькував на поліцейських собаку: двоє копів у лікарні



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Власнику собаки загрожує до п'яти років позбавлення волі

Двох співробітників Національної поліції госпіталізовано через укуси, отримані від нацькованого на них підозрюваним собаки в Мелітопольському районі Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними відомства, два інспектора сектору реагування патрульної поліції виїхали на виклик в Мелітопольський район.

Коли вони прибули на місце, то господар приватного будинку навмисно спустив на них свою собаку.

«Власник будинку, 1971 року народження, навмисно спустив свого собаку на двох інспекторів сектору реагування патрульної поліції. В результаті лейтенант поліції, 1989 року народження, і старший сержант поліції (1991 року народження) з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню», - сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.