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    У центрі Харкові зіткнулися чотири автівки, є постраждалі

    У результаті ДТП постраждали 28 та 54-річні водії транспортних засобів
    В суботу у центрі Харкова на вулиці Сумській зіткнулися одразу чотири автомобілі, двоє водіїв з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні. Про це повідомляє поліція Харківської області в Facebook. «О 16.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській біля будинку 36/38 сталася дорожньо-транспортна
    • Вчора, 23:10
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    ДТП на вулиці Сумській у Харкові
    ДТП на вулиці Сумській у Харкові

    У результаті ДТП постраждали 28 та 54-річні водії транспортних засобів

    В суботу у центрі Харкова на вулиці Сумській зіткнулися одразу чотири автомобілі, двоє водіїв з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

    Про це повідомляє поліція Харківської області в Facebook.

    «О 16.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській біля будинку 36/38 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Фольксваген», «Тойота» та двох «Мерседесів». У результаті події постраждали 28 та 54-річні водії транспортних засобів. Обидва потерпілі доставлені до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків», - йдеться у повідомленні.

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    Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП.

    Нагадаємо, у суботу ввечері в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Subaru протаранив декілька автомобілів.

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