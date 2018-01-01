У центрі Харкові зіткнулися чотири автівки, є постраждалі
- Вчора, 23:10
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У результаті ДТП постраждали 28 та 54-річні водії транспортних засобів
В суботу у центрі Харкова на вулиці Сумській зіткнулися одразу чотири автомобілі, двоє водіїв з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.
Про це повідомляє поліція Харківської області в Facebook.
«О 16.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській біля будинку 36/38 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Фольксваген», «Тойота» та двох «Мерседесів». У результаті події постраждали 28 та 54-річні водії транспортних засобів. Обидва потерпілі доставлені до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків», - йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, у суботу ввечері в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Subaru протаранив декілька автомобілів.