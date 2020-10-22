У центрі Рівного відкопали погруддя Сталіна



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Будівельники прокладали каналізаційні мережі та знайшли пам’ятник

В Рівному під час проведення будівельних робіт неподалік лялькового театру знайшли пам’ятник періоду Радянського Союзу. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Юрій Шкарапа.

«Мої хлопці викопали «чорта» в центрі Рівного під час земляних робіт... запитання для молоді... Хто це?», – пише Шкарапа.

За його словами, будівельники прокладали каналізаційні мережі. При розкопках екскаватор натрапив на щось тверде. Потім їм стало зрозуміло, що це погруддя.

Нагадаємо, що на Житомирщині місцеві жителі відкопали скарб з монетами часів Київської Русі.