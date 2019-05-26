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    У Чехії влаштували облаву та депортували майже 4 тис. українців

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    У Чехії влаштували облаву та депортували майже 4 тис. українців

    Загалом поліція Чехії відправила додому 5713 мігрантів

    Українці становили понад дві третини нелегалів, висланих із Чехії минулого року.

    Про це повідомляє vinegret.cz з посиланням на звіт Міністерства внутрішніх справ Чехії, представлений уряду.

    «Торік поліція у справах іноземців Чехії затримала 4992 нелегальних мігрантів, що на 254 осіб більше порівняно з 2017 роком», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що переважна більшість цих іноземців (4653) в'їхали в країну законно, і вже потім з різних причин порушували встановлені строки перебування.

    Серед затриманих нелегалів переважали українці – 1470 осіб. Далі йдуть громадяни Молдови (567), В'єтнаму (312), РФ (273) і Узбекистану (157).

    У МВС Чехії також зазначили, що у зв'язку з нелегальним працевлаштуванням минулого року з країни були вислані 3495 іноземців (+384 порівняно з 2017-м).

    Загалом поліція відправила додому 5713 мігрантів. Найбільше серед них громадян України - 3889 осіб (що становить більше 2/3), а також Молдови - 900.

    Уточнюється, що молдавани частіше за інших працювали без яких-небудь документів, тоді як українці - в основному з польським робочими візами.

    Крім того, за рік поліцейські затримали 36 осіб, які допомагали нелегалам. З них 28 були громадянами Чехії, причому в 26 випадках ішлося про фіктивні шлюби.

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    МВС Чехія українці поліція трудові мігранти
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