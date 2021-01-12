У Черкасах може з’явитися вулиця Бандери

На сайті міськради 9 січня була зареєстрована петиція

На сайті Черкаської міської ради з’явилася петиція про перейменування вулиці Олександра Можайського на Степана Бандери. Про це йдеться на сайті міськради.

Автором ініціативи став житель Черкас Ігор Коломоєць. За його словами є рішення топонімічної комісії і підписи жителів вулиці.

Петиція була зареєстрована 9 січня. Наразі зібрано вже 57 підписів з 250 потрібних. До кінця збору підписів залишилось 29 днів.

«Степан Бандери ─ є гідним сином українського народу. Під його прапорами сотні тисячі патріотів України виборювали незалежність. І зараз на сході України боронять наші землі від вічного ворога ─ російських окупантів, які підступно його вбили. Герой України!!! Хто такий фейковий герой Можайський. Освоював землі Сибіру і Далекого Сходу. В Україні про нього пам`ять, як про ґвалтівника бідної селянки, коли він приїхав в гості на Вінниччину. Щоб не потрапити до суду, втік освоювати Росію! Ніколи не був в Черкасах, не має відношення до історії України!», ─ йдеться у пояснювальній записці до звернення.