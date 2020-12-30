На якому смітнику Зеленський набирає кадри? Післямова до відставки голови Черкаської ОДА

Черкащина і черкащани чекають вже четвертого очільника Черкаської ОДА від Зеленського без надії та сподівань

Як повідомляє сайт Президента, 29 грудня звільнено вже третього очільника Черкаської ОДА від Зеленського, кадрового СБУшника з Києва Сергія Сергійчука.

І тут приходить на пам'ять безсмертний вираз президента Ющенка про своїх депутатів. що вони ніхто і він їх по смітниках збирав. Подібну оцінку кадровому потенціалу команди Зеленського дав у свій час не перший, але й не другий посадовець в державі Андрій Богдан.

Але повернемося до «системи» кадрового відбору голів ОДА, які є обличчям Президента в областях. Отож, кілька слів про мою малу батьківщину – Черкащину.

Першим очільником Черкащини, якого представив особисто Зеленський, став такий собі Ігор Шевченко, раніше Ігор Кикоть, бізнесмен із...дружньої Італії. Кажуть, що Шевченка. як сусіда по будинку в Італії, порекомендувала дружина президента. Протримався, точніше промучився, на посаді цей очільник аж 3 місяці та знову повернувся на рідну італійську землю до своєї родини.

Другим керівником області було призначено кадрового СБУшника, який працював у Маріуполі, Романа Боднара. Як інформують депутати із Слуги народу, направили його представником Президента на Черкащину абсолютно випадково. Він їхав до свого начальника по СБУшній лінії з Донеччини заступником голови Житомирської ОДА, а в офісі Президента вирішили, що полковник може й цілу Черкаську область потягти. Тому вийшло по класиці: їхав із Маріуполя в Житомир, а заїхав у Черкаси.

За 10 місяців другий очільник Черкащини від Зеленського нажив ворогів із депутатського корпусу «Слуги народу», які патріотично лобіювали свої дружні фірми по ремонту доріг, а він залучив фірми дружні до свого колишнього начальника і його друзів.

Отож, перед місцевими виборами появився вже третій очільник області і другий кадровий СБУшник Сергій Сергійчук. Його професійну діяльність в СБУ та в Києві супроводжували звинувачення у корупції, але, як кажуть в Офісі президента, рекомендував його один модний депутат і його тесть-мільярдер. Тож, третій від Зеленського приїхав «на кормленіє» в українську провінцію, про яку до цього читав лише у книжках. Нічого звісно доброго цей Сергійчук не зробив та ще й місцеві вибори програв. Хіба що прославився вмінням пафосно перерізати стрічки на об'єктах збудованих за попередньої влади.

Тож, нині Черкащина і черкащfни чекають четвертого від Зеленського без надії та сподівань, бо ніхто не знає, на якому смітнику тепер команда президента знайде очільника області.

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