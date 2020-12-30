Черкащина чекає на четвертого голову ОДА за півтора року. Томенко розкритикував «сміттєву» кадрову політику Банкової

Романа Боднара направили представником президента на Черкащину абсолютно випадково

За півтора року на Черкащині змінилося три голови обласної державної адміністрації. Наразі команда президента Володимира Зеленського використовує неефективну «систему» кадрового відбору очільників ОДА. Про це пише ексвіцепрем’єр і колишній віцеспікер Верховної Ради Микола Томенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він розповів, що область очолювали Ігор Шевченко, Роман Боднар та Сергій Сергійчук, якого Зеленський звільнив 29 грудня.

«Першим очільником Черкащини, якого представив особисто Зеленський, став такий собі Ігор Шевченко, раніше Ігор Кикоть, бізнесмен із… дружньої Італії. Кажуть, що Шевченка, як сусіда по будинку в Італії, порекомендувала дружина президента. Протримався, точніше промучився, на посаді цей очільник аж 3 місяці та знову повернувся на рідну італійську землю до своєї родини», – розповів Томенко.

Другим керівником області призначили кадрового СБУшника, який працював у Маріуполі, Романа Боднара.

«Як інформують депутати зі «Слуги народу», направили його представником президента на Черкащину абсолютно випадково. Він їхав до свого начальника по СБУшній лінії з Донеччини заступником голови Житомирської ОДА, а в офісі президента вирішили, що полковник може й цілу Черкаську область потягти. Тому вийшло по класиці: їхав із Маріуполя в Житомир, а заїхав у Черкаси», – написав Томенко.

За його словами, за 10 місяців другий очільник Черкащини від Зеленського нажив ворогів із депутатського корпусу «Слуги народу», які патріотично лобіювали свої дружні фірми по ремонту доріг, а він залучив фірми дружні до свого колишнього начальника і його друзів.

Томенко розкритикував також третього очільника Черкащини – Сергія Сергійчука. Політик зазначив, що його професійну діяльність у СБУ та в Києві супроводжували звинувачення в корупції. За його словами, Сергійчук нічого доброго не зробив для області, окрім вміння пафосно перерізати стрічки на об’єктах збудованих за попередньої влади.

«Тож, нині Черкащина й черкащини чекають четвертого від Зеленського без надії та сподівань, бо ніхто не знає, на якому смітнику тепер команда президента знайде очільника області», – підсумував Томенко.