У Чернівцях дівчинка, яку не привітали з 8 березня у садочку, отримала ляльку від Зеленського

У Чернівцях Ігор Лесько звинуватив дитячий садок у булінгу та приниженні своєї доньки

Маленька Маргарита отримує ляльку в кабінеті голови Чернівецької облдержадміністрації

У Чернівцях дівчинка отримала подарунок від Президента Володимира Зеленського. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті в садочку не дісталося на свято рівноправ’я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників. А сьогодні Маргарита отримала презент від президента України й розповіла по секрету про свої мрії. Про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день», – написав Сергій Осадчук.

Він також опублікував фото, де маленька Маргарита отримує ляльку в його кабінеті.

Нагадаємо, після 8 березня в Чернівцях Ігор Лесько звинуватив дитячий садок у булінгу та приниженні своєї доньки. За словами тата, привітали всіх дівчаток, а його дитину спеціально принизили, скільки він відмовився здавати гроші на 8 березня.

За його словами, така ситуація трапилася не вперше, а члени батьківського комітету вже обіцяли влаштувати санкції. У дитсадку розповіли, що збір коштів – ініціатива виключно батьківського комітету.

Зазначимо, що поки голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук радіє подарунку від Зеленського, мер Чернівців Роман Клічук розповідає про помсту Офісу Зеленського.

Клічук вважає, що місто позбавлене коштів на проєкти «Великого будівництва» через обрання головою облради людини не з партії «Слуга народу».

За його словами, перед голосуванням за голову Чернівецької облради в середині грудня, він спілкувався з керівником ОДА Сергієм Осачуком та одним із заступників голови Офісу президента. Обидва наполягали, що головою слід обрати Володимира Жаровського, депутата від «Слуги народу». Однак посаду отримав представник Аграрної партії Олексій Бойко.