П’яна жінка 8 березня залишила дитину на зупинці і пішла додому

На розшук дитини було орієнтовано весь особовий склад вінницької поліції

На вінничанку складено адміністративний матеріал

8 березня у Вінниці розшукали 6-річного хлопчика, якого п’яна мама залишила самого на зупинці громадського транспорту, а сама пішла додому.

За декілька годин жінка згадала про сина та пішла його шукати, а згодом зателефонувала до поліції, повідомляє пресслужба відділу комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

На жінку склали два адмінпротокола. Дитину розшукали і передали бабусі.

Близько 15.30 на спецлінію 102 зателефонувала 32-річна вінничанка та повідомила про те, що під час прогулянки загубився її син. Прибувши на виклик, від нетверезої жінки поліцейські дізнались, що дитину без догляду вона залишила на тролейбусній зупинці, а сама пішла додому.

За словами начальника сектору ювенальної превенції Володимира Борищука, на розшук дитини було орієнтовано весь особовий склад вінницької поліції та мобільні екіпажі патрульної поліції. Протягом години поліцейські прочісували вулиці неподалік зупинки, де жінка залишила хлопчика, а також поблизу місця їх проживання. У сусідньому дворі поліцейські знайшли дитину. Він самотужки добирався додому.

Хлопчика працівники поліції передали бабусі.

На матір дитини складено адміністративний матеріал за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ст.178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

Нагадаємо, вінницькі поліцейські відшукали п’ятирічного хлопчика, який загубився вночі.