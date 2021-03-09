Столичні рятувальники визволили з нашийника учасницю екстремального квесту на честь 8 березня (фото)

Наразі невідомо, чи пройшла потерпіла весь квест до кінця

Залізний обруч з шиї потерпілої вдалося зняти лише з допомогою спеціального обладнання

Один із учорашніх заходів, що проводилися у Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня, закінчився викликом бригади фахівців Київської аварійно-рятувальної служби. Як виявилося, під час квесту дівчина собі на шию одягла нашийник, а коли гра закінчилася – його не змогли зняти. Виявилося, що в нашийнику заїв замок.

Як розповіли журналістам 44.ua в рятувальній службі, співробітники якої виїжджали за викликом, інцидент стався в одній з квест-кімнат по вулиці Хрещатик, 15.

Нашийник з дівчини знімали за допомогою спеціального обладнання. Що саме це був за квест і пройшла дівчина всю гру наразі невідомо.

Раніше стало відомо, що в центрі Києва поліція затримала відеоблогера, що кинув в патрульний наряд пакет з вершками. Під час допиту хлопець розповів, що на такий вчинок пішов, аби заробити на переглядах відзнятого на відео інциденту.