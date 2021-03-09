  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичні рятувальники визволили з нашийника учасницю екстремального квесту на честь 8 березня (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі невідомо, чи пройшла потерпіла весь квест до кінця - Столичні рятувальники визволили з нашийника учасницю екстремального квесту на честь 8 березня (фото)
    Наразі невідомо, чи пройшла потерпіла весь квест до кінця
    Фото: 44.ua

    Залізний обруч з шиї потерпілої вдалося зняти лише з допомогою спеціального обладнання

    Один із учорашніх заходів, що проводилися у Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня, закінчився викликом бригади фахівців Київської аварійно-рятувальної служби. Як виявилося, під час квесту дівчина собі на шию одягла нашийник, а коли гра закінчилася – його не змогли зняти. Виявилося, що в нашийнику заїв замок.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Столичні рятувальники визволили з нашийника учасницю екстремального квесту на честь 8 березня (фото)
    Столичні рятувальники визволили з нашийника учасницю екстремального квесту на честь 8 березня (фото)

    Як розповіли журналістам 44.ua в рятувальній службі, співробітники якої виїжджали за викликом, інцидент стався в одній з квест-кімнат по вулиці Хрещатик, 15.

    Нашийник з дівчини знімали за допомогою спеціального обладнання. Що саме це був за квест і пройшла дівчина всю гру наразі невідомо.

    Раніше стало відомо, що в центрі Києва поліція затримала відеоблогера, що кинув в патрульний наряд пакет з вершками. Під час допиту хлопець розповів, що на такий вчинок пішов, аби заробити на переглядах відзнятого на відео інциденту.

    Читайте також:

    Теги: Київ ДСНС діти рятувальники поліція Хрещатик надзвичайна ситуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies