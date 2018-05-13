У Чернівцях Марина Порошенко привітала матерів загиблих воїнів із Днем Матері

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Перша леді разом із матерями поставили свічки та помолилися за мир

Під час візиту на Буковину Марина Порошенко зустрілася з матерями загиблих воїнів, які захищали кордони України на сході. Про це інформує Банкова.

Дружина президента подякувала жінкам за те, що виховали сучасних українських героїв та справжніх патріотів своєї держави. «Ваші сини – приклад для підростаючого покоління. Вони назавжди залишаться у нашій пам’яті, а їх подвиг буде навічно закарбований в історії України», - сказала Порошенко.

Перша леді разом із матерями поставили свічки та помолилися за мир в нашій державі у Храмі Трьох Святителів Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Із нагоди Дня Матері Марина Порошенко подарувала матерям квіти та сертифікати на побутову техніку номіналом 5 000 гривень.