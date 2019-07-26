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    У Чернівцях в смітті знайшли пістолети

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    У Чернівцях в смітті знайшли пістолети

    Один з пістолетів є газовим, інший – невстановленого зразка

    У Чернівцях поліція встановлює походження пістолетів, знайдених серед сміття. Пакет з двома пістолетами виявив місцевий житель і повідомив про знахідку до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, передає пресслужба ГУ НП у Чернівецькій області.

    Як повідомили у пресслужбі поліції, 25 липня приблизно о 22:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що чернівчанин виявив невідомий пакет зі зброєю.

    На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції та вибухотехнічна служба ГУНП. У вказаному поліетиленовому пакеті поліцейські виявили два пістолети чорного кольору та магазин без набоїв. Попередньо, один з пістолетів є газовим, інший – невстановленого зразка.

    Зі слів 43-річного місцевого жителя, який повідомив до поліції про зброю, він знайшов пакет біля сміттєвих баків на одній з вулиць Чернівців.

    За вказаним фактом слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Вилучену зброю направлено до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертизи.

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