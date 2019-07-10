У четвер в Україні буде прохолодно, йтимуть дощі



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У Києві 11 липня очікується волога погода - періодичний дощ, вночі +10+12 градусів

У більшості областей України в четвер, 11 липня, буде спостерігатися прохолодна погода з дощами.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Холодна чи прохолодна, як кому, повітряна маса в Україні домінуватиме. Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями 5-7 градусів тепла. Вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів», - розповіла синоптик.

Вона додала, що також 11 липня очікується дощова погода.

«Дощі йтимуть також майже повсюди, хіба що у центральній частині та на півдні будуть млявішими чи й з сонячними проясненнями», - повідомила Діденко.

У Києві, як зазначила синоптик, 11 липня очікується волога погода - періодичний дощ, вночі +10+12 градусів, вдень +20+22 тепла.

Потепління, за попередніми прогнозами, розпочнеться 20-22 липня.

«Аж не найближчими, а наступними вихідними очікується підвищення температури повітря до +26+29, у південній частині України до +28+32 градусів», - написала Діденко.