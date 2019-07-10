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    У четвер в Україні буде прохолодно, йтимуть дощі

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    У четвер в Україні буде прохолодно, йтимуть дощі

    У Києві 11 липня очікується волога погода - періодичний дощ, вночі +10+12 градусів

    У більшості областей України в четвер, 11 липня, буде спостерігатися прохолодна погода з дощами.

    Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «Холодна чи прохолодна, як кому, повітряна маса в Україні домінуватиме. Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями 5-7 градусів тепла. Вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів», - розповіла синоптик.

    Вона додала, що також 11 липня очікується дощова погода.

    «Дощі йтимуть також майже повсюди, хіба що у центральній частині та на півдні будуть млявішими чи й з сонячними проясненнями», - повідомила Діденко.

    У Києві, як зазначила синоптик, 11 липня очікується волога погода - періодичний дощ, вночі +10+12 градусів, вдень +20+22 тепла.

    Потепління, за попередніми прогнозами, розпочнеться 20-22 липня.

    «Аж не найближчими, а наступними вихідними очікується підвищення температури повітря до +26+29, у південній частині України до +28+32 градусів», - написала Діденко.

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