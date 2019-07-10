У четвер в Україні буде прохолодно, йтимуть дощі
У Києві 11 липня очікується волога погода - періодичний дощ, вночі +10+12 градусів
У більшості областей України в четвер, 11 липня, буде спостерігатися прохолодна погода з дощами.
Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
«Холодна чи прохолодна, як кому, повітряна маса в Україні домінуватиме. Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями 5-7 градусів тепла. Вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів», - розповіла синоптик.
Вона додала, що також 11 липня очікується дощова погода.
«Дощі йтимуть також майже повсюди, хіба що у центральній частині та на півдні будуть млявішими чи й з сонячними проясненнями», - повідомила Діденко.
У Києві, як зазначила синоптик, 11 липня очікується волога погода - періодичний дощ, вночі +10+12 градусів, вдень +20+22 тепла.
Потепління, за попередніми прогнозами, розпочнеться 20-22 липня.
«Аж не найближчими, а наступними вихідними очікується підвищення температури повітря до +26+29, у південній частині України до +28+32 градусів», - написала Діденко.