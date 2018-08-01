У четвер в Україні буде спекотно



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Лише в західних областях, уночі також і на крайньому сході місцями очікується короткочасний дощ та гроза

Найближчої доби, 2 серпня, у результаті впливу північного антициклону погоду України визначатиме тепла, а в більшості областей і суха повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів, лише в західних областях, уночі також і на крайньому сході місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів і на Закарпатті до 22°; вдень 25-30°, на півдні до 33°; в Карпатах уночі 11-16°, вдень 19-24°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 2 серпня найвища температура вдень була 34,2 градусів у 1936 році, а найнижча вночі - 10,2 градусів вище нуля в 1945.

У п'ятницю, 3 серпня, в Україні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південній, місцями східній частині та на Закарпатті до 33°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

1 серпня о 9 годині температура води в Чорному й Азовському морях була 25-27°, в Дніпрі в межах Києва 25°.