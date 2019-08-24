У Чикаго відсвяткували День Прапора України
До святкування долучилися Генеральні консули багатьох країн, представники мерії, офісу Генерального прокурора штату Ілінойс, Казначей м.Чикаго, духовенства, українська громада та американські гості
На Daley Plaza в серці міста Чикаго 23 серпня відбулося святкування Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України, повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго.
До святкування долучилися Генеральні консули багатьох країн, представники мерії, офісу Генерального прокурора штату Ілінойс, Казначей м.Чикаго, духовенства, українська громада та американські гості.
І уже традиційно відбувся флеш-моб, виконання державного гімну та розгортання найбільшого українського прапора в Чикаго.
«Вітаємо усіх Днем Державного прапора та Днем незалежності України! Слава Україні!», - привітало Консульство.