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    У Чикаго відсвяткували День Прапора України

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    Традиційно відбувся флеш-моб, виконання державного гімну та розгортання найбільшого українського прапора в Чикаго - У Чикаго відсвяткували День Прапора України
    Традиційно відбувся флеш-моб, виконання державного гімну та розгортання найбільшого українського прапора в Чикаго

    До святкування долучилися Генеральні консули багатьох країн, представники мерії, офісу Генерального прокурора штату Ілінойс, Казначей м.Чикаго, духовенства, українська громада та американські гості

    На Daley Plaza в серці міста Чикаго 23 серпня відбулося святкування Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України, повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго.

    До святкування долучилися Генеральні консули багатьох країн, представники мерії, офісу Генерального прокурора штату Ілінойс, Казначей м.Чикаго, духовенства, українська громада та американські гості.

    І уже традиційно відбувся флеш-моб, виконання державного гімну та розгортання найбільшого українського прапора в Чикаго.

    «Вітаємо усіх Днем Державного прапора та Днем незалежності України! Слава Україні!», - привітало Консульство.

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