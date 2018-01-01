У Чилі Папа Римський допоміг співробітниці поліції, яка впала з коня

Франциск зупинив «папамобіль», щоб втішити співробітницю поліції

Папа Римський Франциск зупинив свій «папамобіль» під час руху по чилійському місті Ікіке після того, як кінь, повз яку він проїжджав, від переляку скинула сиділа на ній жінку-поліцейського. Про це повідомляє Reuters. «Папа Франциск наказав своєму папамобілю зупинитися після того, як чилійська правоохоронниця впала зі



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Франциск кілька хвилин чекав разом з постраждалою швидкої допомоги

Франциск зупинив «папамобіль», щоб втішити співробітницю поліції

Папа Римський Франциск зупинив свій «папамобіль» під час руху по чилійському місті Ікіке після того, як кінь, повз яку він проїжджав, від переляку скинула сиділа на ній жінку-поліцейського.

Про це повідомляє Reuters.

«Папа Франциск наказав своєму папамобілю зупинитися після того, як чилійська правоохоронниця впала зі свого коня, який злякався під час проходження поруч кортежу», - пише Reuters.

Франциск вийшов зі свого автомобіля та почекав кілька хвилин на тротуарі, спілкуючись із жінкою, поки не прибули рятувальники, аби допомогти їй.

«За словами медиків, жінка серйозно не постраждала», - йдеться у матеріалі.

За повідомленнями влади, жінка не отримала серйозних ушкоджень.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у літаку на висоті 11 тисяч метрів повінчав двох бортпровідників. Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі.

Подружжя — 39-річна Паула Руїс та 41-річний Карлос Елорріга — вже були офіційно одружені. Однак тепер вони попросили Папу Франциска благословити їхній шлюб. Вони не змогли повінчатися раніше у своїй церкві в столиці Чилі, адже вона була пошкоджена землетрусом в 2010 році.

Папа Франциск запропонував провести коротку церемонію під час рейсу. Він летів з Сантьяго до міста Ікіке, що на півночі Чилі.