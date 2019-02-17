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    У Чорногорії вимагають відставки президента та уряду

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    Протести у центрі Подгориці, 16 лютого 2019 - У Чорногорії вимагають відставки президента та уряду
    Протести у центрі Подгориці, 16 лютого 2019

    Тисячі людей вийшли на акцію протесту 1 лютого у Подгориці

    Тисячі людей вийшли на вулиці у Чорногорії, щоб вимагати відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції.

    Хода 16 березня пройшла через цетр Подгориці, столиці країни, скандуючи «Міло злодій» і несучи прапори з написом «Ні – злочину» або «Бунтуй»

    Протест був організований після того, як колишній ключовий союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і його правлячу «Демократичну партію соціалістів» у неправомірних фінансових відносинах і корупції. Джуканович усе заперечує.

    Напередодні влада звинуватила колишнього банкіра Душко Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і той утік з країни.

    На президентських виборах 15 березня минулого року 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців, ставши таким чином удруге президентом країни. Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років.

    Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.

    Чорногорія протест опозиція
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