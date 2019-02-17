У Чорногорії вимагають відставки президента та уряду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у центрі Подгориці, 16 лютого 2019

Тисячі людей вийшли на акцію протесту 1 лютого у Подгориці

Тисячі людей вийшли на вулиці у Чорногорії, щоб вимагати відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції.

Хода 16 березня пройшла через цетр Подгориці, столиці країни, скандуючи «Міло злодій» і несучи прапори з написом «Ні – злочину» або «Бунтуй»

Протест був організований після того, як колишній ключовий союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і його правлячу «Демократичну партію соціалістів» у неправомірних фінансових відносинах і корупції. Джуканович усе заперечує.

Напередодні влада звинуватила колишнього банкіра Душко Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і той утік з країни.

На президентських виборах 15 березня минулого року 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців, ставши таким чином удруге президентом країни. Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років.

Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.