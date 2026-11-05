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Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою
Російський диктатор заявив, що нібито сам вакцинувався приблизно два тижні тому
фото: кадр з відео

Російський президент заявив, що сам уже виконав необхідну процедуру та не припиняв займатися спортом

Президент Росії Володимир Путін попросив усіх членів російського уряду зробити щеплення від грипу. Він наголосив, що говорить про це цілком серйозно, без жодної іронії. Про це російський диктатор заявив під час спілкування з представниками уряду РФ, пише «Главком».

Російський президент розповів, що сам вакцинувався приблизно два тижні тому. За його словами, щеплення не завадило звичному способу життя та заняттям спортом.

«Я можу вам сказати, що я зробив щеплення. Нічого страшного. Російська вакцина нормально працює. Приблизно два тижні тому. І спортом займався, нічого не припиняв», – сказав Путін.

Він закликав урядовців також подбати про вакцинацію, підкресливши серйозність свого звернення. Примітно, що міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко помітно занервував, коли Пдиктатор запитав у нього, чи всі члени уряду зробили щеплення. Він послався на те, що особисто вакцинувався, але не може відповідати за інших, бо «не може їх змушувати». 

Варто нагшадати, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про порядок передачі державі незатребуваного майна померлих громадян.

 

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Теги: путін росія вакцинація

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