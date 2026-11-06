Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Україна виступає проти будь-яких домовленостей щодо її майбутнього без безпосередньої участі української сторони

Сибіга назвав ключові принципи, на яких наполягатиме Київ: територіальна цілісність, суверенітет і відсутність обмежень обороноздатності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив принципи, яких дотримуватиметься Київ напередодні нового раунду мирних переговорів. Серед них – територіальна цілісність і суверенітет України, а також право держави самостійно розвивати свої оборонні спроможності. Про це глава МЗС заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, пише «Главком».

«Елементи нашої позиції: територіальна цілісність і суверенітет України, нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, жодних обмежень наших оборонних спроможностей», – наголосив Сибіга.

Таким чином, Київ наголошує, що питання окупованих територій мають розглядатися з урахуванням територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, Україна виступає проти будь-яких домовленостей щодо її майбутнього без безпосередньої участі української сторони.

Варто нагадати, що голова Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із представниками США та Росії, які мають відбутися наступного тижня в Абу-Дабі.