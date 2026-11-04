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Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
Залужний пояснив, що для українських дітей це означатиме можливість зберігати зв'язок із рідною мовою та культурою
фото: DR

Уперше українська мова стане окремим предметом для складання британського шкільного іспиту GCSE, який раніше пропонували складати російською

Велика Британія готується запровадити іспит GCSE з української мови. Це рішення дасть українським дітям, які через війну переїхали до країни, можливість офіційно підтвердити знання рідної мови та отримати британську освітню кваліфікацію. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, пише «Главком».

За його словами, викладання за новою програмою планують розпочати у вересні 2028 року в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. Перші іспити відбудуться у 2029 році. Скласти їх зможуть не лише діти з українських родин, а й усі охочі учні.

Залужний назвав рішення історичним, адже українська мова вперше отримає окреме місце в системі британських шкільних кваліфікацій. Для українських дітей це означатиме можливість зберігати зв'язок із рідною мовою та культурою, не виходячи за межі освітньої системи країни, у якій вони навчаються.

«Для тисяч дітей, яких війна змусила виїхати з України, це можливість навчатися за кордоном і водночас зберігати свою ідентичність», – наголосив посол.

Важливість цього кроку зумовлена й тим, що раніше через відсутність окремого іспиту з української мови деяким українським школярам у британських навчальних закладах пропонували складати GCSE з російської. Як повідомляє The Guardian, українська сторона порушувала це питання перед британським урядом, а представники громади роками домагалися запровадження відповідної кваліфікації.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) – це британська кваліфікація про середню освіту, яку школярі зазвичай здобувають у віці 15–16 років після складання іспитів із різних предметів. Нова програма з української мови перевірятиме навички аудіювання, говоріння, читання та письма, а також враховуватиме культурний і історичний контекст мови.

Розробкою кваліфікації займатиметься британська екзаменаційна організація AQA за підтримки Міністерства освіти Великої Британії. На цей проєкт британський уряд виділив 340 тис. фунтів стерлінгів.

Залужний зазначив, що рішення стало результатом багаторічної роботи української громади у Великій Британії та українських дипломатів. Окремо він відзначив внесок директорки Української школи Пречистої Діви Марії Інни Григорович.

Посол також пов'язав нововведення з розвитком українсько-британського партнерства та Угодою про сторічне партнерство між державами. За його словами, українські діти мають зберігати зв'язок із батьківщиною незалежно від того, де вони живуть.

Раніше уряд Великої Британії перепросив перед українськими дітьми-біженцями, яким у місцевих школах пропонували або рекомендували вивчати російську мову замість української. Запровадження GCSE з української має виправити цю ситуацію та надати рідній мові належне місце в британській системі освіти

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Теги: Валерій Залужний Велика Британія школярі освіта

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