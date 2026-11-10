Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко усунув Юрія Кучина від виконання обов'язків на час досудового розслідування. Раніше ректор отримав підозру у службовій недбалості

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відсторонив ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Юрія Кучина від виконання посадових обов'язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис спільноти «Червоний Губер» у Facebook.

За інформацією видання «Комерсант Український», тимчасово виконувати обов'язки ректора університету буде перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Олександр Науменко.

Нагадаємо, 23 червня 2026 року в Офісі генпрокурора та Київській міській прокуратурі повідомили про викриття ймовірної схеми заволодіння понад 15 млн грн бюджетних коштів під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів НМУ імені Богомольця. Тоді правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам оборудки.

Наразі правоохоронці офіційно повідомили про підозру у пособництві заволодіння бюджетними грошима трьом учасникам оборудки:

особі, яка забезпечувала створення та участь підконтрольних підприємств у тендерах університету;

інженеру з технічного нагляду, що здійснював нагляд за проведеними роботами;

колишньому начальнику відділу капітальних ремонтів та будівництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

За версією слідства, у 2021 році під час тендерів створювали видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами, а вартість та обсяги виконаних робіт штучно завищували. У такий спосіб, за даними слідства, учасники оборудки заволоділи понад 15 млн грн.

Раніше «Главком» писав, що в жовтні 2026 року в Національному медичному університеті імені Богомольця виник конфлікт через повернення студентів до очного навчання. Здобувачі освіти виступили проти такого рішення адміністрації, посилаючись на постійні російські обстріли Києва, нестачу належних укриттів та проблеми з електропостачанням і опаленням у гуртожитках. Студенти вимагали залишити змішану форму навчання щонайменше до кінця семестру.