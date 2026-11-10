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В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 5°-7° тепла

Сьогодні, 10 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу, вдень в Україні 3-8° тепла, на Одещині до 12°.

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У вівторок, 10 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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