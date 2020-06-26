У Чорногорії, що «поборола коронавірус», посилили карантин



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У Чорногорії дещо посилюють карантинні заходи

Влада Чорногорії вважає, що новий сплеск коронавірусу спричинили туристи з-за кордону

Національний координаційний орган із інфекційних хвороб Чорногорії посилив обмеження, що покликані запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTCG.

«У зв'язку зі збільшенням числа активних випадків захворювання на коронавірус, завезених з-за кордону, які потім поширились в Чорногорії, Національний координаційний орган прийняв рішення заборонити, зокрема, релігійні збори у відкритих громадських місцях, за винятком районів, що належать релігійним організаціям», - йдеться у повідомленні.

Крім того, заборонені політичні збори у відкритих громадських місцях, а також присутність глядачів на спортивних заходах.

Похорони, як стверджується, можуть проводитися тільки в найближчому колі сім'ї.

Також Національний координаційний орган із інфекційних хвороб, на прохання кабінету президента Чорногорії, рекомендував цього року не організовувати традиційний прийом з нагоди Дня державності.

Окремо посилені заходи щодо муніципалітету Рожає, де в даний час зареєстровано найбільше число активних випадків коронавірусної інфекції - 35.

Окремий перелік обмежень стосується і міста Біле Полє, де спостерігається зростання кількості хворих. Там теж заборонили всі зібрання у закритих та відкритих громадських місцях. Громадянам не дозволено відвідувати релігійні обряди.

Заборонено збори більш ніж двох людей у громадському місці, крім членів родини. Захисні маски є обов'язковими всюди, за винятком житлових будинків.

24 травня Чорногорія проголосила себе першою у Європі країною, що поборола коронавірус, оскільки в країні я не залишилося жодного активного випадку захворювання.

2 червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.

Нагадаємо, уряд Чорногорії з 21 червня дозволив в'їзд на територію країни туристам з України.

Також у посольстві роз'яснили українцям умови в'їзду до Чорногорії.

Втім, нещодавно у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.