Порошенко відвідав есмінець «Дональд Кук»



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Президент Петро Порошенко зауважив, що візити американських кораблів є яскравою демонстрацією співпраці між Києвом і Вашингтоном Фото:прес-служба президента України

Порошенко підкреслив, що дуже цінує те, що американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на прохання України

Президент Петро Порошенко в Одесі відвідав есмінець «Дональд Кук» ВМС США, де провів зустріч зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

Про це 26 лютого повідомляє прес-служба глави української держави.

Порошенко зауважив, що візити американських кораблів є яскравою демонстрацією співпраці між Києвом і Вашингтоном.

«Ми дякуємо нашому надійному союзнику. Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Надзвичайна символічність зустрічі на борту саме «Дональда Кука», який є дуже частим гостем у Чорному морі, в Одесі», - заявив Порошенко.

«Це легендарний корабель. І це важливий сигнал Кремлю на п’ятий рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода судноплавства в регіоні буде забезпечена як гарантована конвенцією ООН з морського права, що українсько-американське партнерство єдине як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі і оборонній», - наголосив президент.

Порошенко підкреслив, що дуже цінує те, що американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на прохання України.

«Це важлива відповідь на неспрокований напад та акт агресії проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада минулого року. Агресія Кремля, хочу наголосити, зачіпає не лише життєві інтереси України. Вона зачіпає і питання безпеки ЄС, НАТО в Чорному морі. Сьогодні інвестиції в безпеку України з боку США є яскравим підтвердженням інвестицій в безпеку всього регіону і всього світу», - заявив глава держави.

У свою чергу Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер, який перебуває з робочим візитом в Одесі, наголосив на тому, що США стоять на позиції твердої підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ми стоїмо і будемо завжди стояти поруч з Україною та українським народом на захисті свободи і демократії. Для нас також важливо підтримання свободи судноплавства. Ми засуджуємо російську атаку на українських моряків у Керченській протоці, і ми закликаємо до звільнення українських моряків, яких незаконно ув’язнено в Росії», - сказав Волкер.

У зустрічі взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак, заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв та Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Ігор Воронченко.

Від американської сторони були присутні, зокрема, посол США в Україні Марі Йованович, заступник Головнокомандувача Збройних Сил США в Європі з політичних питань Філіп Рікер, Постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд, Віце-прем’єр-міністр з питань імплементації стратегічного партнерства Румунії, яка нині головує в ЄС, Анна Бірчал.

Раніше повідомлялося, що до Одеси прибув ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук».