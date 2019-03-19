У ЦВК розповіли, скільки українців зможуть проголосувати за кордоном



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Фото: Дзеркало тижня

У комісії зазначили, що число голосуючих за кордоном може змінитися

На закордонних виборчих дільницях на виборах президента України зможуть проголосувати майже 418 тисяч людей. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

У комісії наголосили, що зазначена цифра продовжує змінюватись.

«За попередньою інформацією, станом на 11 березня за кордоном зможуть проголосувати понад 417 723 громадян України, майже 418 тисяч. Безумовно, ця цифра ще змінюється. Люди помирають, а хтось стає на консульський облік», - зазначили у ЦВК.

Так, у Центрвиборчкомі наголосили, що станом на 19 березня уже 1595 українців обрали місцем голосування закордонний виборчий округ, скориставшись послугою тимчасової зміни місця голосування.

Станом на понеділок, 18 березня, місце голосування змінили 106 тисяч 936 чоловік.

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.