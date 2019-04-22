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    У ЦВК заявили, що оголошення результатів виборів може затягнутися через свята

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    У ЦВК заявили, що оголошення результатів виборів може затягнутися через свята

    Попередні результати виборів, за електронними протоколами, орієнтовно стануть відомі за 2-3 дні

    Центрвиборчком попереджає, що оголошення офіційних результатів виборів президента України може затягнутись через святкові та вихідні дні.

    Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко.

    «Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня», – зазначив Радченко.

    А попередні результати виборів, за електронними протоколами, орієнтовно стануть відомі за 2-3 дні. 

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Джерело: ТСН

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