У ЦВК заявили, що оголошення результатів виборів може затягнутися через свята



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Попередні результати виборів, за електронними протоколами, орієнтовно стануть відомі за 2-3 дні

Центрвиборчком попереджає, що оголошення офіційних результатів виборів президента України може затягнутись через святкові та вихідні дні.

Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко.

«Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня», – зазначив Радченко.

А попередні результати виборів, за електронними протоколами, орієнтовно стануть відомі за 2-3 дні.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Джерело: ТСН