У Данії помер принц Хенрік

Принц Хенрік помер в оточенні королеви і двох синів

Чоловік королеви Данії Маргрете II принц Хенрік помер на 84-му році життя, повідомляється на сайті Королівського палацу. «Його королівська високість принц Хенрік мирно помер уві сні у вівторок, 13 лютого, о 23:18 (за місцевим часом) у палаці Фреденсборг», - йдеться в повідомленні. Він помер в оточенні королеви і двох синів. Решту



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Принц Хенрік

Принц Хенрік помер в оточенні королеви і двох синів

Чоловік королеви Данії Маргрете II принц Хенрік помер на 84-му році життя, повідомляється на сайті Королівського палацу.

«Його королівська високість принц Хенрік мирно помер уві сні у вівторок, 13 лютого, о 23:18 (за місцевим часом) у палаці Фреденсборг», - йдеться в повідомленні.

Він помер в оточенні королеви і двох синів.

Решту подробиць події в прес-службі не уточнили.

Нагадаємо, в кінці січня чоловік королеви Данії потрапив до лікарні. Принца госпіталізували в Єгипті, де він перебував з візитом, після чого його доставили в Королівську лікарню в Копенгагені на обстеження. У нього виявили пухлину в легкому, однак вона виявилася доброякісною. У вівторок принц за власним бажанням був виписаний з лікарні і доставлений в резиденцію данської королівської сім'ї Фреденсборг.

На початку осені 2017 року стало також відомо, що принц Хенрік страждає деменцією.