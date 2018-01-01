У Данилюка залишився тиждень, щоб вирішити свою проблему з податками, - ЗМІ

Міністр підозрюється у несплаті податків ні в Україні, ні у Британії

2 лютого закінчується черговий термін, відведений голові Міністерства фінансів Олександру Данилюку для надання документів з Великої Британії, що підтверджують отримані ним доходи, витрати та сплату податків. Про це повідомляє «Деловая столица». «В кінці серпня минулого року Данилюк вже просив податкові органи про можливість



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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Міністр підозрюється у несплаті податків ні в Україні, ні у Британії

2 лютого закінчується черговий термін, відведений голові Міністерства фінансів Олександру Данилюку для надання документів з Великої Британії, що підтверджують отримані ним доходи, витрати та сплату податків. Про це повідомляє «Деловая столица».

«В кінці серпня минулого року Данилюк вже просив податкові органи про можливість відновлення підтверджуючих документів. Однак в жовтні, після закінчення 60-денного терміну (максимальний термін відновлення документів - 90 днів) міністр так нічого і не надав. Якщо інформації не буде і цього разу, а, судячи з усього, до цього йде, доведеться визнати, що міністр довгий час не платив податки ні в Британії, ні в Україні. Очевидно, що відмахнутися від цього факту буде не можна, та й на переслідування міністра-реформатора вже не спишеш», - пише видання.

На думку «Деловой столицы», історію з несплатою податків в Мінфіні намагаються приховати за димовою завісою «драйвера реформ», який за свою принципову позицію піддався політичним переслідуванням.

«11 січня цього року уряд вельми необачно підкинув Данилюку новий привід для гучної інформаційно-іміджевої хвилі. На засіданні Кабміну було скасовано два минулорічних документи - розпорядження і постанови від 29 березня і 19 липня відповідно, які в ЗМІ вже встигли охрестити «реформою ДФС від Данилюка». Повернувшись з відрядження в США, міністр влаштував скандал, дав серію інтерв'ю і всіх звинуватив у бажанні зберегти корупцію і неефективність», - повідомляють автори публікації.

Видання опитало експертів, щоб з'ясувати, що реально стоїть за «красивою упаковкою, яку міністр «продає» ЗМІ і міжнародним партнерам під гаслами «розриву корупційних зв'язків». Зокрема, екс-заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук вважає, що рівень корупції ніяк не пов'язаний з конфігурацією служби. Необхідні якісні зміни на кадровому рівні, а не гра з перерозподілом повноважень.

Екс-заступник голови ДФС Анатолій Макаренко також стверджує, що ідеї Мінфіну абсолютно недієздатні. «Ми маємо фейк-реформу... Нічим іншим, окрім як руйнуванням структури управління митною справою це не закінчиться», - пояснює Макаренко.

За словами експертів, міністру Данилюку і його молодій команді «реформаторів» неодноразово і на різних рівнях пояснювали, що ДФС не існує сама по собі. Крім фіскальної служби, в регіонах працюють підрозділи Держказначейства, Пенсійного фонду. Митна та податкова служби не можуть бути вирвані з усього іншого механізму, не може в регіоні в один момент не стати податкового або митного підрозділу, так як робота всіх держорганів на місцях зав'язана один на одному. І, якщо уряд прийме рішення ідею децентралізації поміняти на ідею тотальної централізації, то за таким принципом потрібно проводити реорганізацію всіх держструктур, формувати таким чином всю вертикаль влади.

«Нікому ж не приходить в голову ліквідувати територіальні управління Національної поліції і приєднати їх до Міністерства внутрішніх справ в Києві», - зазначає нардеп, член парламентського комітету з податкової та митної політики Тетяна Острикова.

Тим часом, за інформацією «Деловой столицы», знайомі з ситуацією в Мінфіні джерела стверджують, що міністру найважливіше «провести реформу» в Києві, ліквідувавши столичне ГУ ДФС і звільнивши її керівника Людмилу Демченко, адже саме цей підрозділ служби проводив перевірку податкових декларацій Данилюка.

Джерело: Українські новини