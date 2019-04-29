У ДБР шалений конкурс: на місце слідчого претендували 80 осіб



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Директор ДБР Роман Труба

У березні члени конкурсної комісії у ДБР вибирали слідчих з величезної кількості претендентів

На одне місце слідчого Центрального апарату у Державному бюро розслідувань претендувало 80 осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор ДБР. Він також уточнив, що цей конкурс проходив у березні.

Втім, за його словами, такий великий наплив кандидатів не скрізь: «По-різному у кожному територіальному управлінні».

Як повідомлялось, наразі штат Державного бюро розслідувань наразі укомплектований лише на третину. Абсолютна більшість вакантних посад нині – це посади слідчих.

Як повідомлялось, Рада громадського контролю при ДБР припиняє свою роботу. За словами директора Держбюро Романа Труби, новий склад не може бути сформовано через судову заборону: один із нинішніх членів ради громадського контролю подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, який, своєю чергою, в рамках забезпечення позову 12 квітня заборонив проведення конкурсу з обрання нового складу ради. За словами Труби, юристи ДБР готують апеляцію.

Строк повноважень чинних членів РГК закінчується 27 квітня. 18 квітня мало відбутися інтернет-голосування з обрання нового складу Ради.

Детальніше читайте тут: Роман Труба: Конкурс у ДБР - 80 претендентів на місце слідчого