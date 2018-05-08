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    У день пам’яті та примирення Порошенко з дружиною відвідали музей (фото)

    Гості ознайомилися з новою виставкою музейного проекту «Український Схід»
    Президент України Петро Порошенко з дружиною у вівторок, 8 травня, відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні. Про це говориться на сторінці музею у соцмережі Facebook. «Гості ознайомилися з новою виставкою музейного проекту «Український Схід», яка має назву «На лінії вогню». В
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    Фото: Facebook Національний музей історії України у Другій світовій війні

    Гості ознайомилися з новою виставкою музейного проекту «Український Схід»

    Президент України Петро Порошенко з дружиною у вівторок, 8 травня, відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні.

    Про це говориться на сторінці музею у соцмережі Facebook.

    «Гості ознайомилися з новою виставкою музейного проекту «Український Схід», яка має назву «На лінії вогню». В експозиційному ланшафті, окресленому умовними блоками «Наші», «Чужі», «(Не)чужі», символічно відтворено лінію вогню в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на сході України», - повідомили у музеї.

    Зазначається, що виставка презентувалася вперше.

    «Президент зауважив, що вона є вагомим внеском у меморіалізацію новітньої історії, яка гартується на наших очах. Історію про справжніх Героїв України, на прикладі яких і має навчатися прийдешнє покоління», - підкреслюється у повідомленні музею.

    Разом з президентом музей відвідали міністр оборони Степан Полторак, міністр культури Євген Нищук, міністр соціальної політики Андрій Рева та представники провідних державних структур.

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    У день пам’яті та примирення Порошенко з дружиною відвідали музей (фото)
    У день пам’яті та примирення Порошенко з дружиною відвідали музей (фото)
    У день пам’яті та примирення Порошенко з дружиною відвідали музей (фото)
    У день пам’яті та примирення Порошенко з дружиною відвідали музей (фото)
    У день пам’яті та примирення Порошенко з дружиною відвідали музей (фото)
    Фото: Facebook Національний музей історії України у Другій світовій війні

    Нагадаємо, у 2018 році світ відзначає 73-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. 8 травня Україна святкує День пам’яті та примирення та 9 травня - День перемоги над нацизмом.

    день перемоги Петро Порошенко війна музей Марина Порошенко Операція Об’єднаних сил
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