У День закоханих в Україні буде холодно

В Києві вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг

У найближчу добу, 14 лютого, територія України залишиться в прохолодній повітряній масі, погоду визначатиме поле зниженого тиску, на сході і заході - атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр. У східних, Сумській, Полтавській, західних, а вдень також і в Вінницькій області очікується невеликий сніг та мокрий сніг, в Карпатах і Прикарпатті -



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В Києві вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг

У найближчу добу, 14 лютого, територія України залишиться в прохолодній повітряній масі, погоду визначатиме поле зниженого тиску, на сході і заході - атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, Сумській, Полтавській, західних, а вдень також і в Вінницькій області очікується невеликий сніг та мокрий сніг, в Карпатах і Прикарпатті - помірні, місцями сильні опади, вдень в Одеській області мокрий сніг і дощ. На решті території - без істотних опадів.

Вночі та вранці в країні місцями туман; на Лівобережжі місцями ожеледь. На дорогах всієї України, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; в південній частині та місцями на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 14 лютого найвища температура вдень була зафіксована на позначці 8,5 градусів тепла в 1975 році, а найнижча вночі - на позначці 22,3 градуса морозу в 1911 році.

У четвер, 15 лютого, вночі в західних, південних і Вінницькій областях, вдень у всій Україні, крім східних областей та півночі Лівобережжя, пройде невеликий мокрий сніг, на півдні країни з дощем, вночі в Одеській області помірні опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні країни та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.