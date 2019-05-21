За останні п'ять місяців президентства Порошенко збагатився ще на 120 млн грн



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П'ятий президент України Петро Порошенко

П’ятий президент України подав електронну декларацію за цей рік

Уже колишній президент Петро Порошенко з початку поточного року отримав доходів на суму понад 120 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту НАЗК.

Порошенко відобразив свої доходи і статки за період з 1 січня до 20 травня. За цей час його заробітна плата становила 128,5 тис. грн.

Доходи від процентів були 9,47 млн грн; від повернення вартості та інвестиційний прибуток від придбання облігацій внутрішньої державної позики – 108,69 млн грн.

Також екс-президент отримав від ЦВК 2,5 млн грн раніше внесеної грошової застави на вибори і 1,75 млн грн відшкодування моральної шкоди від ВВС.

У готівці Порошенко зберігає $4,22 млн і 1,46 млн грн. На банківських рахунках у нього лежать $46,38 млн, 40,2 тис. фунтів стерлінгів, 153,3 тис. грн і 5,5 тис. євро

Також він вказав, що позичив третім особам $3,43 млн і 1,11 млн грн.

Ще 8,19 млн грн становили внески до інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал».

Окремо Петро Порошенко задекларував $389,3 тис., розміщених на рахунках швейцарського банку і які є власністю Rothschild Trust Schweiz AG.

У його дружини в банку є 30 тис. грн, 4,2 тис. євро і $89.

Також Марина Порошенко зазначила 1,45 млн грн банківського переказу від свого чоловіка.

Нерухомість, яку вказав Порошенко, не змінилася, порівняно з минулорічною декларацією: житловий будинок площею 1331 кв. м у селі Козин Київської області; три земельні ділянки у селі Козин, одна з яких площею 0,75 га знаходиться в оренді; три земельні ділянки загальною площею 1,2 га у Києві; дві квартири площами 134,06 кв. м і 82,15 кв. м у Києві і квартира площею 68,20 кв. м у Вінниці.

Також зазначив право користування комплексом база відпочинку «Лебідь» площею 2425 кв. м в Одеській області.

Об'єктом незавершеного будівництва Порошенко вказав влаштування підпірної стіни площею 103 кв. м у Києві.

Дружині Марині Порошенко належить садовий будинок площею 344 кв. м і земельна ділянка площею 0,18 га у селі Петропавлівське Київської області. Також вона зазначила спільну власність на столичну квартиру площею 80,66 кв. м у Києві.

На правах користування дружина президента використовує гараж площею 24 кв. м у Києві.

Володіє сім’я Порошенка низкою цінного майна, серед яких колекція картин українських та російських майстрів XIX-XX століття в кількості 65 одиниць, низку меблів та персональних електронних пристроїв, кілька брендових наручних годинників, дорогі ювелірні вироби.

У власності Порошенка є автомобіль Mercedes-benz Vito 116 CDI, 2010 року випуску; у його дружини - автомобіль Jaguar XF 4/2 Lv8, 2008 року випуску.

Крім цього, Порошенко задекларував власність декількох дестяків українських та іноземних компаній.

За даними Bloomberg, Петро Порошенко втратив статус мільярдера після обрання на пост глави держави. Так, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.

Як повідомляв «Главком», 20 травня присягу президента на вірність народу склав Володимир Зеленський, який на виборах переміг Петра Порошенка.

Цього ж дня Зеленський оприлюднив свою електронну декларацію за 2018 рік з доходами майже 10 млн грн.