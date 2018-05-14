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    Отруєння у черкаській школі: у лікарні залишаються 18 дітей

    • Сьогодні, 14:00
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    З понеділка, 14 травня, у школі №8 поновили навчання

    Станом на 14 травня у лікарні лишаються 18 дітей, які постраждали внаслідок отруєння невідомою речовиною на лінійці у черкаській школі №8.

    Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної державної адміністрації.

    «Потерпілим кращає. На ранок понеділка в обласній дитячій лікарні лишаються 18 дітей», - заявили в облдержадміністрації.

    За словами заступника начальника управління охорони здоров’я ОДА Олега Найдана, школярів, а також трьох вчителів, дообстежують через виявлені супутні патології. Їхній стан задовільний.

    З понеділка, 14 травня, у школі №8, де стався інцидент, поновили навчання.

    Нагадаємо, 8 травня під час лінійки у школі №8 почали непритомніти учні. На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. 

    За фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

    Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів.

    Черкаси діти школа отруєння
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