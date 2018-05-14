Отруєння у черкаській школі: у лікарні залишаються 18 дітей
- Сьогодні, 14:00
-
Розсилка
З понеділка, 14 травня, у школі №8 поновили навчання
Станом на 14 травня у лікарні лишаються 18 дітей, які постраждали внаслідок отруєння невідомою речовиною на лінійці у черкаській школі №8.
Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної державної адміністрації.
«Потерпілим кращає. На ранок понеділка в обласній дитячій лікарні лишаються 18 дітей», - заявили в облдержадміністрації.
За словами заступника начальника управління охорони здоров’я ОДА Олега Найдана, школярів, а також трьох вчителів, дообстежують через виявлені супутні патології. Їхній стан задовільний.
З понеділка, 14 травня, у школі №8, де стався інцидент, поновили навчання.
Нагадаємо, 8 травня під час лінійки у школі №8 почали непритомніти учні. На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих.
За фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.
Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів.